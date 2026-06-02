Secciones

Es noticia
Empleo en mayo en MálagaAgresión sexual a niña en MarbellaExámenes de SelectividadMuere un motorista en MálagaRescatan a 300 perros y gatos en VélezJunta de CaminosIncendio en el hotel IbisSorteo de entradas Málaga CF
instagramlinkedin
Clint Eastwood se retira del cine a los 96 años tras siete décadas de trayectoria

Clint Eastwood se retira del cine a los 96 años tras siete décadas de trayectoria

Lucía Feijoo Viera

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Clint Eastwood se retira del cine a los 96 años tras siete décadas de trayectoria

Lucía Feijoo Viera

PI STUDIO

PI STUDIO
RRSS WhatsAppCopiar URL

La familia de Clint Eastwood, a través de su hijo, el músico Kyle Eastwood, ha confirmado lo que la industria cinematográfica se temía pero se resistía a aceptar: el actor y director pone fin a su mayúscula carrera artística a sus 96 años. De esta manera, 'Jurado nº 2' será el título con el que se cierre de manera definitiva su monumental trayectoria como director. La noticia ha desatado conmoción, respeto y profunda admiración en Hollywood y el resto del mundo, marcando el final de siete décadas de carrera, en la que ha destacado tanto detrás como delante de las cámaras.

Últimos vídeos

TEMAS

Tracking Pixel Contents