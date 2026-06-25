La Opinión

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Detalles de un concierto de Candlelights

El Salón Real del Gran Hotel Miramar de Málaga acogió una edición especial de Candlelight: Canciones de amor, una experiencia musical impulsada por Disney Concerts y Fever que reunió algunas de las canciones románticas más recordadas del universo Disney y Pixar en un concierto de música clásica iluminado por miles de velas.

La cita convirtió uno de los espacios más singulares de Málaga en un escenario íntimo y emotivo, pensado para redescubrir melodías que han acompañado a varias generaciones. El repertorio celebró el amor, la amistad y la familia a través de temas vinculados a grandes clásicos de la animación y a títulos más recientes.

Un cuarteto de cuerda interpretó algunas de las composiciones más conocidas de Disney, entre ellas "Can You Feel the Love Tonight", de El Rey León; "Un mundo ideal", de Aladdín; y "Por fin ya veo la luz", de Enredados. El programa incluyó también piezas de fuerte carga emocional como "En mi corazón vivirás", de Tarzán.

Con este concierto, Candlelight en Málaga volvió a apostar por un formato que combina música en directo, grandes bandas sonoras y una puesta en escena marcada por la luz de las velas. La propuesta reforzó el atractivo de la ciudad como destino para planes culturales diferentes, especialmente para el público familiar y los seguidores de Disney. Más información