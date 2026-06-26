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Fallece en Oviedo a los 26 años Oriol López, el concursante de 'La Voz' que emocionó a la audiencia con su historia: "Mis padres cambiaron todo por mi"

Fallece en Oviedo a los 26 años Oriol López, el concursante de 'La Voz' que emocionó a la audiencia con su historia: "Mis padres cambiaron todo por mi"

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Fallece en Oviedo a los 26 años Oriol López, el concursante de 'La Voz' que emocionó a la audiencia con su historia: "Mis padres cambiaron todo por mi"

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El músico Oriol López reveló en 'La Voz' que sufrió bullying en el colegio y que le debía todo a sus padres. "Teníamos una vida hecha y lo cambiaron todo por mí", ha comentado Oriol. Para cortar con el bullying de raíz, los padres de Oriol decidieron cambiar de casa, de ciudad... de todo, con tal de que su hijo recuperara la felicidad. Más información

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