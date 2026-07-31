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Ozuna pone el broche de oro a su gira europea con su concierto en Starlite

Ozuna pone el broche de oro a su gira europea con su concierto en Starlite

La Opinión

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Ozuna pone el broche de oro a su gira europea con su concierto en Starlite

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Ozuna puso a bailar a todo el público de Starlite durante el último concierto de su gira europea antes de continuar con su recorrido por Latinoamérica y Estados Unidos. El artista puertorriqueño repasó algunos de los mayores éxitos de su carrera. Dile que tú me quieres, La Modelo, Caramelo, Criminal, El Farsante o Taki Taki sonaron en un espectáculo en el que el reggaeton y los ritmos latinos fueron los grandes protagonistas

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