La Opinión

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Lola Índigo, la versatilidad de una artista sin precedentes que puso a rugir a Málaga

Granada tiene razones para creer que ha criado en su tierra a una de las artistas más versátiles y humildes del panorama musical español. Quizá por eso, definirla tras haber presenciado, dicho por ella, «el mejor» de sus conciertos de este verano no es tarea fácil. Anoche, Fuengirola recibió todo cuanto tenía para dar la cantante, aunque sus fans se llevaron a casa la indescriptible sensación de saber que, si hubiera tenido todo el tiempo del mundo, también lo habría dado por su Málaga. Hablar de versatilidad es tener delante a una Miriam Doblas capaz de todo. Los artistas son artistas por lo que pueden crear y despertar en quienes se acercan a contemplar su arte. Y anoche se dio cita un Marenostrum de Fuengirola a rebosar para disfrutar de la cantante. Más información