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Muere Hayden Panettiere, actriz de "Héroes" y "Nashville", a los 36 años

Muere Hayden Panettiere, actriz de "Héroes" y "Nashville", a los 36 años

Sara Fernández

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Muere Hayden Panettiere, actriz de "Héroes" y "Nashville", a los 36 años

Sara Fernández

PI STUDIO

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La actriz Hayden Panettiere (Palisades, Estados Unidos), conocida por sus papeles en 'Heroes' y 'Nashville', murió este domingo a los 36 años, según ha avanzado ABC News. "Era una luz increíble y una fuerza de la naturaleza que aportó un amor y una alegría inconmensurables a todos los que la conocían, así como a los millones de personas que la veían en la pantalla", declaró el padre de la actriz en un comunicado al citado medio. Más información

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