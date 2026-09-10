Altas temperaturas Málaga registra 148 muertes anuales por calor por cada millón de habitantes

Antonio Pedrajas

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La Comic Con Málaga 2026 aspira a superar la edición del pasado año

La edición de San Diego Comic-Con Málaga 2026 llega con el reto de superar el impacto de su estreno en la ciudad el pasado año. La organización afronta esta segunda cita con una programación más ambiciosa y con la intención de consolidar Málaga como sede europea de referencia para los aficionados al cine, las series, los videojuegos, el cómic, el manga y la cultura popular. Más información