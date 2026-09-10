Secciones

Es noticia
Empleo en el Centro de Ciberseguridad de GoogleTalleres del Ayuntamiento de MálagaPérez de Siles se despideMuertes por calor en MálagaCondena al SASProgramación de San Diego Comic-ConCortes de tráfico por la VueltaMejor helado de Europa en Málaga
instagramlinkedin
La Comic Con Málaga 2026 aspira a superar la edición del pasado año

La Comic Con Málaga 2026 aspira a superar la edición del pasado año

Antonio Pedrajas

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

La Comic Con Málaga 2026 aspira a superar la edición del pasado año

Antonio Pedrajas

RRSS WhatsAppCopiar URL

La edición de San Diego Comic-Con Málaga 2026 llega con el reto de superar el impacto de su estreno en la ciudad el pasado año. La organización afronta esta segunda cita con una programación más ambiciosa y con la intención de consolidar Málaga como sede europea de referencia para los aficionados al cine, las series, los videojuegos, el cómic, el manga y la cultura popular. Más información

TEMAS

Tracking Pixel Contents