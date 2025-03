Víctor Manuel recuerda con sus protagonistas la historia de 'Solo pienso en ti'

Una historia de amor que Víctor Manuel narró en 1978 en la canción "Solo pienso en ti", protagonizada por Antonio y Mariluz, dos personas con discapacidad psíquica internas en un centro, que superaron los tabúes de la época, llega a la gran pantalla en un documental homónimo dirigido por Hugo de la Riva que ha visto la luz en el Festival de Cine de Málaga.

El relato comienza con un reportaje que aparece en el periódico que Víctor Manuel leyó una mañana. Como dice Miguel Ríos, «Víctor muchas veces canciones donde nosotros solo vemos noticias». El de mieres estaba en un motel, en Córdoba, cogió en recepción el 'Diario de Córdoba' y había allí una crónica sobre una residencia en Cabra donde convivían discapacitados de ambos sexos.

Y Víctor Manuel vio en ese reportaje 'Solo pienso en ti', un tema que sirvió de liberación, terminó cambiando el rumbo de la ley y la vida de las personas discapacitadas de la época. «Han pasado muchos años, pero la canción sigue sirviendo para lo mismo que sirvió en su momento, que la gente tenga una mirada diferente de la discapacidad», explicó el cantautor asturiano tras la proyección, en el Centro Cultural MVA. Le acompañaron en la proyección de la película los propios Antonio y Mariluz, que continúan su historia de amor como el primer día.

Solidaridad

La Fundación Promi La Fundación Promi cambió la vida de las personas discapacitadas que eran ocultadas por sus propias familias. Mariluz Castro Jiménez (nació con una discapacidad cerebral debido a un traumatismo al nacer) y Miguel Antonio Roldán Molero (con síndrome de Down) se enamoraron gracias a ellos. «Ahora parece todo normalizado, pero entonces era un infierno tener un familiar o hijo discapacitado, las personas pensaban que se trataba de un castigo de Dios por haber hecho algo malo», afirma Víctor Manuel.

'Solo pienso en ti' fuemás bien una revolución para la época con la que muchas personas se sentían comprendidas. "Esta canción solo me ha dado alegrías. Cuando la gente me da las gracias por la calle sé que es por ésta y no por otra canción", explica Víctor.

Y es que, además de ayudar a la sociedad de la época, este éxito devolvió a Víctor Manuel al punto de mira después de años fuera de los focos. "No digo que la gente se hubiera olvidado de mí, pero sí estaba en fuera de juego, y en 1979 me volvieron a dar los mismos premios que me habían dado en 1969", asegura.

Producción

El documental ha sido dirigido por Hugo de la Riva, quien vio en esta historia elementos muy cinematográficos y muy humanos como la lucha por el amor a la que se enfrentaron los protagonistas que consiguió cosas tan difíciles para la década de los 70.

De la Riva cree firmemente que el cine es una herramienta que cuenta cosas y ayuda a cambiar el mundo. "Evidentemente, estamos mucho mejor que en los 70, porque era difícil estar peor, pero queda mucho por hacer, y si el documental sirve para poner el foco en esto, mucho mejor", añade el director.