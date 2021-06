No tenía ni idea de que era candidata, estaba sentadita en el sofá, era por la mañana, no tenía nada que hacer, estoy de reposo por la lesión, y he pensado, ‘¡ah, hoy se reúne el jurado de los Princesa de Asturias!’. Leí que había 18 candidaturas este año, me gusta estar atenta porque me gusta el deporte. Me llama un teléfono desconocido, a una hora extraña. Lo he cogido. ‘Mira, que te llamamos de la Fundación Princesa de Asturias...’ ¡No me lo puedo creer! Me lo han comunicado y ha sido la emoción más tremenda.