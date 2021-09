El entrenador del Athletic Club, Marcelino García Toral, se ha mostrado contrariado tras la derrota contra el Rayo Vallecano en San Mamés, pero ha asegurado que no es por culpa de los cambios. "Hemos tenido un partido no bueno, el rival nos ha incomodado y concedimos errores grandes que hasta ahora no habíamos cometido", ha afirmado.