Ha sido el propio Rafa Nadal el que ha confirmado la noticia que ningún amante del tenis quería escuchar: no jugará Roland Garros. "La lesión que me hice en Australia no ha evolucionado como nos hubiera gustado. Hemos estado con la vista puesta en los siguientes objetivos y el más importante a día de hoy se hace imposible y no voy a poder estar en Roland Garros. Dejaré de jugar por unos meses", ha dicho el deportista balear. Lo ha anunciado en la esperadísima rueda de prensa que su equipo había convocado para la tarde de este jueves, a las 16:00, en la Rafa Nadal Academy by Movistar en Manacor. Algunos medios habían adelantado ya la noticia de su ausencia, pero por primera vez lo hemos podido escuchar de boca del protagonista.