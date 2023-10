El tenista Rafa Nadal presentaba este jueves una línea de complementos alimenticios y aprovechó para contar a la prensa su estado físico y sus planes de regreso a las pistas. Nadal no ha podido dar una fecha de vuelta porque aún no está listo, pero asegura que las sensaciones son cada vez mejores. "Estoy entrenando más ahora que hace un mes pero voy día a día. A ver si tengo la posibilidad de ir incrementando la intensidad para ir volviendo poco a poco. Mi primera idea sería volver en Australia pero no os puedo decir. Estoy pudiendo entrenar un poquito más, que para mí es un avance. Estoy con menos dolor pero sigo con molestias. Si tuviese menos dolor podría daros una fecha", ha afirmado.