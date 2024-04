Rafa Nadal ha comparecido ante los medios, previo paso por las pistas del Mutua Madrid Open. Forzó para jugar el Torneo Godó, quedando eliminado en segunda ronda, por lo que el tenista balear ha querido confirmar los rumores de que este será su último torneo en Madrid. “Yo siempre he sido una persona positiva, pero llega un momento dado que es lo que hay”, aseguraba Nadal. El tenista también hacía una declaración de amor a la capital, confirmando que “jugar en Madrid siempre ha sido algo muy especial, muy bonito, creo que no hay ninguna ciudad del mundo que me haya dado tanto cariño”. Rafa jugará mañana frente al joven estadounidense Darwin Blanch, siendo esta la diferencia de edad más grande en la historia de los Master 1000. Respecto al Roland Garros, el tenista ha explicado que "voy a estar peleando y haciendo todo para intentar jugar París".