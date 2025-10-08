Lucía Feijoo Viera

Carlos Alcaraz juega al golf con Jon Rahm en Madrid

El tenista Carlos Alcaraz fue el invitado estrella este miércoles en la jornada de golf entre profesionales y amateurs con motivo del Abierto de España que comienza mañana en el Club de Campo Villa de Madrid, donde compartió recorrido con Jon Rahm y con el irlandés Shane Lowry. Alcaraz aprovechó el paréntesis abierto tras ganar el torneo de Tokio a finales del pasado mes de septiembre para disfrutar en Madrid de su otro deporte favorito, primero con Rahm, con el que jugó los primeros nueve hoyos y, posteriormente, con Lowry, otra de las estrellas del Abierto de España, con el que completó el recorrido del campo.