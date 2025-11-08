Sarah Almagro, campeona del mundo
La surfista malagueña Sarah Almagro, junto con Nico Huercano de la escuela de surf Dreisog y Kuko Font, han logrado una histórica victoria al proclamarse Campeones del mundo en la categoría PS-P2 del ISA World Para Surfing Championship 2025, consiguiendo así el triplete internacional: campeona nacional, europea y mundial 2025. Más información
