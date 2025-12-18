Atlas News

La Policía detiene a 57 ultras por una violenta pelea previa previa a un Granada-Cádiz

Agentes de la Policía Nacional han detenido a 57 personas en Granada, Cádiz, Málaga, Burgos y Cartagena, todos ellos pertenecientes a grupos radicales violentos seguidores de distintos clubes de fútbol, por su presunta implicación en los delitos de desórdenes públicos y riña tumultuaria en la previa del partido entre el Granada CF y del Cádiz CF de la LaLiga Hypermotion el pasado 25 de octubre. Aunque no jugaba el Málaga en la capital nazarí, entre los detenidos hay siete miembros del Frente Bokerón por su presunta participación en los graves incidentes que se registraron. La investigación, desarrollada por las Brigadas Provinciales de Información de Granada, Cádiz, Málaga, Burgos, Murcia y la Brigada Local de Información Cartagena, ha sido coordinada por la Comisaría General de Información con el apoyo de la Oficina Nacional de Deportes (OND).