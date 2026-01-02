Lucía Feijoo Viera

Valverde reprende a Iñaki Williams por sus quejas sobre la Supercopa: "Tenemos que ser cuidadosos"

El técnico del Athletic Club, Ernesto Valverde, ha respondido a las declaraciones de Iñaki Williams, quien calificó como “una mierda” el hecho de que la Supercopa de España se dispute en Arabia Saudí. Aunque mostró comprensión hacia el delantero —que acaba de ser padre y lamenta separarse de su familia—, Valverde subrayó en la rueda de prensa previa al duelo ante Osasuna que el jugador “no estuvo muy acertado” en su expresión.