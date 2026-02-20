Vídeo: Agencia ATLAS | Foto: EFE

Arbeloa sobre lo ocurrido en Lisboa: “Vini está triste y nosotros, sobre todo, muy indignados”

El Real Madrid ha completado este viernes el último entrenamiento previo al partido contra Osasuna de este sábado en El Sadar a las 18:30 horas. Por sala de prensa de la previa ha hablado el técnico blanco Álvaro Arbeloa al que le han preguntado sobre los insultos racistas sufridos por Vinicius en Lisboa. “Vini está triste y nosotros, sobre todo, muy indignados por lo que pasó el martes pasado. Evidentemente es un acto racista que no queremos que vuelva a ocurrir nunca más. No tiene cabida ni en el deporte ni en nuestra sociedad”, ha dicho. Más información