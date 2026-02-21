Encuentro de aficiones de la Copa del Rey de Valencia 2026

El sábado de Copa del Rey siempre es una jornada especial. Y no solo porque es el día que se juegan las dos semifinales y se decide qué dos equipos juegan al día siguiente la gran final del torneo copero. Lo es, sobre todo, porque es el día reservado a que el buen rollo, la música y la fiesta se adueñen de la Copa con la tradicional "Fiesta de las Aficiones", en la que los colores de las camisetas de todos los equipos participantes en la Copa se unen para pasar un buen rato todos juntos. Más información