Javier Vendrell Camacho

Huelva rinde homenaje a Carolina Marín y retira su camiseta en el Palacio de Deportes

Carolina Marín dijo adiós al badminton desde la pista central de los Campeonatos de Europa Huelva 2026, dio las gracias y se emocionó al recibir todo el cariño de su ciudad, que la ovacionó con aplausos y cánticos. La deportista onubense y su legado recibieron un homenaje a la altura de su leyenda con una ceremonia cargada de recuerdo y emoción y que quedó simbolizada en una gran camiseta con su nombre que fue elevada para quedar colgada en el Palacio de Deportes. Más información