Lucía Feijoo Viera

Guardiola se despide del Manchester City: "Sé que este era el momento adecuado"

Ha llegado el momento. Tras 10 años en el Manchester City, Pep Guardiola ha anunciado oficialmente que abandona el club a final de temporada. En un vídeo publicado en las redes sociales del club, Pep dice adiós al City después de conseguir un doblete esta temporada (Carabao Cup y EFL Cup) y de no poder levantar la Premier League, en manos del Arsenal a falta de un partido por el final de liga. En Inglaterra, Pep deja un leagdo de 20 títulos en 10 años en el club, incluída la Champions League de 2023, el trofeo más preciado por la directiva árabe. En su década en el banquillo de la Pemier, Pep ha dejado una huella imborrable: seis Premier League, una Champions League, 5 Carabao Cup, 3 Community Shield, 3 FA Cup, una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes. Más información