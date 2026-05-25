Sara Fernández

El rey Felipe VI se "cuela" en el vídeo de anuncio de la lista de España para el Mundial

La Zarzuela confirmó la semana pasada que el rey Felipe VI acompañará a la selección española de fútbol en el partido del Mundial que jugará contra Uruguay el 26 de junio en Guadalajara (México), pero su apoyo ha empezado ya este mismo lunes, participando en el anuncio de la lista del campeonato. En la presentación del acto se ha emitido un vídeo en el que ha aparecido el Monarca. Él ha dado paso a otra grabación en la que una serie de ciudadanos anónimos ha ido diciendo los nombres de los convocados. "Esta es la lista de todo un país. Es la lista de España", ha rematado después Felipe VI. La relación llega con polémica: ocho futbolistas del Barça y ninguno del Real Madrid, pero ese es ya otro tema. Más información