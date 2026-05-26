Lucía Feijoo Viera

Alexia Putellas se despide del Barça: “Una historia perfecta”

Alexia Putellas se marcha del Barcelona. La futbolista, doble ganadora del Balón de Oro y leyenda del equipo azulgrana y del fútbol español, pone punto y final a su historia de amor con el club de su vida. Ahora mismo es imposible imaginarse a una Alexia visitiendo otros colores que no sean los azulgranas, pero a partir de la temporada que viene eso será una realidad. Desde 2012 hasta 2026, Alexia ha formado parte y capitaneado el cambio radical y la profesionalización del Barça. Se ha erigido como la líder de todo un deporte y lo ha hecho con el brazalete de capitana. Ahora es el momento de decir adiós. Más información