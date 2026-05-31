Lucía Feijoo Viera

Así fueron los disturbios en Francia tras la victoria del PSG: más de 400 detenidos y siete policías heridos

Un total de 416 personas han sido detenidas en Francia, de las cuales 283 en París, según anunció el ministro del Interior, Laurent Nuñez, tras los disturbios registrados durante las celebraciones por la victoria del PSG en la Liga de Campeones. El titular de Interior informó además de que siete agentes de policía resultaron heridos, uno de ellos de gravedad en la ciudad de Agen, con un traumatismo craneoencefálico, y calificó los incidentes de "absolutamente inaceptables". Se produjeron altercados y pillajes en unas quince ciudades francesas, especialmente en Rennes, Estrasbourgo, Clermont-Ferrand y Grenoble, pero fue París la que registró mayores disturbios. La Prefectura de París cifró en 20.000 los hinchas que se reunieron en los Campos Elíseos de París para celebrar la final entre el PSG y el Arsenal, pero los altercados se reprodujeron en múltiples puntos de la ciudad, e incluso llegaron a bloquear temporalmente un punto de la principal vía de circunvalación de la capital. Más información