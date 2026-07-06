Sara Fernández

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Como héroes, así ha sido recibida la selección de Cabo Verde tras su histórico paso por el Mundial

La selección nacional de fútbol de Cabo Verde regresó este domingo a Praia, la capital del país, donde fue recibida por una multitud entusiasta tras firmar una participación histórica en el Mundial de la FIFA. El equipo africano logró la hazaña de clasificarse por primera vez en su historia para las rondas eliminatorias del torneo continental. Con una población que apenas supera los 500.000 habitantes, Cabo Verde se ha convertido oficialmente en el país más pequeño de la historia en superar la fase de grupos de un Mundial. El combinado insular se plantó en los diecisieteavos de final tras convertirse en una de las grandes revelaciones del torneo; debutaron rascando un heroico empate sin goles frente a España, la actual campeona de Europa, y consolidaron su pase tras firmar sendas tablas contra Uruguay y Arabia Saudí. El regreso de los jugadores coincidió con las celebraciones del Día de la Independencia de Cabo Verde. Cientos de aficionados se congregaron en el aeropuerto de la capital con banderas nacionales, cánticos y vítores para mostrar su orgullo ante un equipo que ha desafiado todas las expectativas y se ha ganado la admiración del fútbol internacional.