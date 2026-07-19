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Entrevista a Albel García, secretario de deportes de la Generalitat en el festival GRAVITEO

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Gorka Urresola / vídeo: Pi estudio

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Entrevista a Albel García, secretario de deportes de la Generalitat en el festival GRAVITEO

Gorka Urresola / vídeo: Pi estudio

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Un evento organizado por Prensa Ibérica y Fira Circuit, con el apoyo de Esportcat , Generalitat de Catalunya, Fundación Deporte Joven, Consejo Superior de Deportes, la Real Federación Española de Patinaje y la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada, y el patrocinio de CUPRA, ColaCao, Azulmarino New Travel y hohes C. El festival reune competiciones internacionales y nacionales de deportes urbanos, música y actividades deportivas abiertas al público.

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Vídeo: El Infoca combate un incendio forestal en El Atabal

FuegoEl Plan Infoca trabaja desde la tarde-noche de este sábado en la extinción de un incendio forestal declarado en El Atabal, en Málaga capital. El fuego se originó alrededor de las 20.45 horas en este paraje situado en el entorno del distrito de Puerto de la Torre. Hasta la zona se han desplazado diez efectivos por tierra, una autobomba y un vehículo pesado de extinción.

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