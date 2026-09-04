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Louzán: "No hay ninguna explicación lógica para que España no albergue la final del Mundial"

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Louzán: "No hay ninguna explicación lógica para que España no albergue la final del Mundial"

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El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, ha insistido este viernes en Ceuta en que España tiene que ser la sede de la final del Mundial de fútbol de 2030 porque "es el mejor país de fútbol hoy en día" pero con "todo el respeto y el cariño" hacia "los que conformamos la candidatura" y que sea la FIFA "la que adopte esa decisión". Más información

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