Mikel Oyarzabal fue uno de los cuatro capitanes de la selección absoluta cuando Luis de la Fuente fue nombrado seleccionador. No le correspondía por veteranía, pero el de Éibar es uno de los hombres de confianza del técnico de Haro y lo hizo saber a todos de esa manera. Mikel ha superado una lesión grave y afirma que eso le hace “valorar más estar jugando al fútbol, estar disponible, estar en una Eurocopa, que quieras que no, es un evento único. Hay que darle más valor a las cosas porque si no, cuando no estás bien, lo notas”.