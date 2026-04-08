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El CTA reconoce que hubo penalti sobre Chupete en Riazor: "Error claro y manifiesto del árbitro"

"Error claro, obvio y manifiesto". Así define el Comité Técnico de Árbitros (CTA) en el programa Tiempo de Revisión el penalti sobre Chupe que bien podría haber cambiado el rumbo del Deportivo de La Coruña - Málaga CF. Chupe sufrió una embestida en área local de Riazor y tanto el colegiado Arcediano Monescillo como Caparrós Hernández desde el VAR se lavaron inmediatamente las manos. Más información