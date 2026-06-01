La Opinión

Así ha sido el recibimiento al Málaga CF en el Aeropuerto tras asegurar su pase al playoff de ascenso

La afición del Málaga CF volvió a demostrar que el ascenso se jugó también fuera del césped. Tras la victoria que selló el pase blanquiazul en el play off de ascenso a Primera División, cientos de seguidores acompañaron al equipo en Zaragoza y, horas después, alrededor de 400 aficionados recibieron a la plantilla en el aeropuerto de Málaga a medianoche, en una bienvenida cargada de emoción, cánticos y bufandas.

El regreso del conjunto de Martiricos a la Costa del Sol dejó imágenes de celebración después de una noche histórica para el malaguismo. No hubo una convocatoria masiva ni especialmente pública, pero sí una respuesta espontánea de una afición que quiso reconocer el trabajo de un grupo que volvió a colocar al Málaga CF cerca del objetivo de regresar a la élite.

Los jugadores compartieron la alegría con los seguidores en un recibimiento que sirvió como prolongación de la fiesta vivida en el Ibercaja Estadio de Zaragoza, donde la afición malaguista pobló las gradas y empujó al equipo en una cita clave. Siete años después, el Málaga volvió a sentirse cerca de Primera División.

El equipo quedó a cuatro partidos de Primera, con el cruce de semifinales del play off ya definido: Málaga-Las Palmas y Almería-Castellón. La eliminatoria ante el conjunto canario tendrá su resolución en La Rosaleda, donde el malaguismo espera vivir otra noche grande. Más información