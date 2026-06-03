Nuria Mena

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Así ha sido el Media Day del Málaga CF

Carlos Dotor, Adrián Niño, David Larrubia y Murillo fueron protagonistas este miércoles en el Media Day qué organizó el Malaga CF previo al inicio del play off de ascenso a Primera División. Los cuatro jugadores blanquiazules hablaron de la eliminatoria contra la UD Las Palmas en la que los de Juanfran Funes buscarán un billete para la gran final por el ascenso, contra el ganador de la otra eliminatoria que disputarán el Almería y el Castellón.