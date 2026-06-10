Beatriz Tocón

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

VÍDEO | Recibimiento de la afición del Málaga CF al equipo a su llegada a La Rosaleda, antes del decisivo partido contra Las Palmas

Cientos de aficionados del Málaga CF se dieron cita este miércoles en los aledaños de La Rosaleda para recibir al equipo a su llegada al estadio y mostrarle su respaldo antes del importante partido contra Las Palmas, correspondiente a las semifinales para el ascenso a Primera División.