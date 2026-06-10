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VÍDEO | Recibimiento de la afición del Málaga CF al equipo a su llegada a La Rosaleda, antes del decisivo partido contra Las Palmas

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Beatriz Tocón

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Cientos de aficionados del Málaga CF se dieron cita este miércoles en los aledaños de La Rosaleda para recibir al equipo a su llegada al estadio y mostrarle su respaldo antes del importante partido contra Las Palmas, correspondiente a las semifinales para el ascenso a Primera División.

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