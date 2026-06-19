Beatriz Tocón

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El malaguismo despide al Málaga CF antes de viajar a Almería

El balón aún no ha empezado a rodar, pero el malaguismo ya ha jugado su primer partido. Cientos de aficionados se reunieron este viernes por la tarde en la recta de Tribuna de La Rosaleda para despedir al Málaga CF antes de su viaje en autobús hacia Almería.

Banderas, bufandas, cánticos y una afición volcada para empujar al equipo blanquiazul antes de una cita decisiva: este sábado, a partir de las 21.00 horas, el Málaga disputa en Almería el partido de vuelta de la final del play off de ascenso a Primera División. Más información