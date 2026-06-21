Nuria Mena

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Los jugadores del Málaga CF y los aficionados celebran el ascenso en Almería

El Málaga CF celebró su ascenso después de imponerse por 1-2 a la UD Almería en su estadio, en una noche cargada de emoción para los jugadores, el cuerpo técnico y los miles de aficionados blanquiazules que acompañaron al equipo. La victoria desató la alegría del malaguismo, que vivió un desenlace muy esperado tras una temporada de enorme sufrimiento y superación.

La fiesta llegó después de un partido marcado también por una previa tensa, con algunos altercados registrados durante la llegada del autobús del Málaga CF al estadio. Pese a ese ambiente complicado antes del encuentro, el equipo supo mantenerse concentrado y respondió sobre el césped con un triunfo que terminó convirtiéndose en una de las grandes noches recientes del club.

El ascenso tuvo un valor especial por la evolución del Málaga durante la temporada. En noviembre, el equipo se encontraba más cerca de la zona baja que del objetivo final, pero el cambio de dinámica llegó con la llegada de Funes al banquillo. Desde entonces, el conjunto blanquiazul mostró una imagen mucho más competitiva, comprometida y resistente.

Jugadores y aficionados celebraron juntos un éxito que simbolizó la capacidad del Málaga CF para no rendirse incluso en los momentos más difíciles. La victoria en Almería puso el broche a una reacción que devolvió la ilusión a La Rosaleda y al malaguismo. Más información