DIRECTO I La rúa del Málaga CF recorre la ciudad para celebrar el ascenso
La celebración del ascenso del Málaga CF recorrerá algunos de los lugares más emblemáticos de la ciudad en una jornada diseñada para compartir el éxito con toda la afición malaguista.
La comitiva partirá desde el Estadio La Rosaleda a las 17:45 horas, dando comienzo a un recorrido que tendrá su primera parada en la tradicional ofrenda al Cautivo, prevista para las 18:15 horas. Posteriormente, el equipo se desplazará hasta la Plaza de la Marina, donde se irá a la Diputación Provincial a partir de las 19:00 horas.
El siguiente punto del itinerario será el Ayuntamiento de Málaga, con llegada estimada a las 19:45 horas, antes de poner rumbo a la última parada de la jornada. La celebración concluirá en la iglesia de la Divina Pastora, donde está prevista la llegada del equipo alrededor de las 20:45 horas.
- Rúa del Málaga CF: ¿cuándo celebra el club su ascenso a Primera División?
- El chiringuito en pleno paseo marítimo de Málaga que lleva desde 1973 sirviendo el mejor pescaíto frito y espetos a 4 euros: 'Es el mejor restaurante de las playas de El Palo
- Málaga se echó a la calle para celebrar el ascenso de su equipo a Primera División
- La fiesta del ascenso ya tiene hora e itinerario: el Málaga CF celebrará su rúa este lunes
- Cientos de personas en la Marcha Cobarde de Málaga: así ha sido el homenaje a Chiquito de la Calzada
- El único parque acuático de agua salada de Andalucía está a una hora de Málaga: el paraíso veraniego con toboganes, cascadas y jacuzzi
- Málaga superará a Sevilla como provincia más poblada de Andalucía en poco más de una década
- Las mejores imágenes de la celebración de la afición por el ascenso del Málaga CF