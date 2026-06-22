DIRECTO I La rúa del Málaga CF recorre la ciudad para celebrar el ascenso

La celebración del ascenso del Málaga CF recorrerá algunos de los lugares más emblemáticos de la ciudad en una jornada diseñada para compartir el éxito con toda la afición malaguista.

La comitiva partirá desde el Estadio La Rosaleda a las 17:45 horas, dando comienzo a un recorrido que tendrá su primera parada en la tradicional ofrenda al Cautivo, prevista para las 18:15 horas. Posteriormente, el equipo se desplazará hasta la Plaza de la Marina, donde se irá a la Diputación Provincial a partir de las 19:00 horas.

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El siguiente punto del itinerario será el Ayuntamiento de Málaga, con llegada estimada a las 19:45 horas, antes de poner rumbo a la última parada de la jornada. La celebración concluirá en la iglesia de la Divina Pastora, donde está prevista la llegada del equipo alrededor de las 20:45 horas.