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Málaga se echa a la calle: la rúa se desarrolla con total normalidad

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Málaga se echa a la calle: la rúa se desarrolla con total normalidad

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Las imágenes captadas desde el helicóptero de la Policía Nacional muestran la magnitud de la celebración del Málaga CF por las calles de la ciudad. Miles de malagueños acompañaron al equipo durante la rúa del ascenso, tiñendo Málaga de blanquiazul en una jornada histórica para el club y su afición. Desde el aire se aprecia la respuesta masiva de los seguidores, que no quisieron perderse el recorrido de la plantilla tras el regreso del Málaga CF a Primera División. Más información

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