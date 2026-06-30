DIRECTO | Presentación oficial del calendario del Málaga CF en Primera División / La Opinión

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DIRECTO | Presentación oficial del calendario del Málaga CF en Primera División

El Málaga CF empieza a poner fechas a su regreso a la Primera División. El conjunto blanquiazul conoce este martes el calendario oficial de la nueva temporada en un acto organizado por la Real Federación Española de Fútbol, donde quedará definido el camino que tendrá por delante el equipo malaguista en su vuelta a la élite del fútbol español.

La presentación del calendario marcará el primer gran momento de la temporada para el malaguismo, que estará muy pendiente del estreno liguero, de los primeros partidos en La Rosaleda, de las visitas de los grandes equipos del campeonato y de las fechas clave de un curso que se presenta especialmente ilusionante para la afición.

Uno de los principales focos estará en saber si el equipo blanquiazul comenzará la competición en casa o a domicilio, así como en las primeras citas que tendrá que afrontar en una categoría de máxima exigencia. También quedarán fijados los partidos más esperados del curso, las jornadas intersemanales, los encuentros previos a los parones y los duelos decisivos del tramo final de la temporada.

El calendario no solo servirá para conocer el orden de los partidos, sino también para empezar a medir la dificultad del arranque, la importancia de los bloques de competición y los momentos clave en los que el Málaga CF deberá hacerse fuerte para consolidar su proyecto en Primera División.

La afición malaguista espera con especial expectación una temporada que devuelve al club a los grandes escenarios del fútbol nacional. La Rosaleda volverá a vivir noches de Primera y el calendario que se presenta permitirá señalar ya las primeras fechas en rojo de un curso cargado de emoción.