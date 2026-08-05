La Opinión

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'Lo conseguimos mucho antes de conseguirlo', por Antonio de la Torre y Salva Reina

El Málaga CF, Antonio de la Torre y Salva Reina cierran el círculo de los ascensos: de Primera RFEF a Primera División. Los actores malagueños protagonizan la tercera entrega de la trilogía iniciada hace dos temporadas por el conjunto blanquiazul, culminando un recorrido que lleva al Málaga CF de Primera RFEF a Primera División en solo tres años.

Empezó con 'Lo difícil', siguió con 'La subida' y el camino termina ahora con 'La vuelta'. Tres campañas del Málaga CF, de la mano de Antonio de la Torre y Salva Reina, que empezaron con aquel descenso a los infiernos de Primera RFEF y que ahora termina con el ascenso a Primera División solo tres años después, gracias al empuje de la afición, que esta campaña de abonos ha vuelto a dar una lección de lealtad: 26.550 abonados y un impresionante 99,96 % de renovaciones.