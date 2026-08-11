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Alfonso Herrero: "Lo que piense Loren, vamos a muerte con ello"

Alfonso Herrero: "Lo que piense Loren, vamos a muerte con ello"

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Alfonso Herrero: "Lo que piense Loren, vamos a muerte con ello"

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El Málaga CF realizó este martes su tradicional ofrenda floral previa a cada temporada a la Divina Pastora. La plantilla, cuerpo técnicos y algunos dirigentes blanquiazules se dieron cita en la parroquia del barrio de Capuchinos para una cita clásica de todos los veranos. Alfonso Herrero y Ramón fueron los encargados de encabezar el acto de ofrenda y luego todos los integrantes del club presentes se hicieron la foto de familia junto al altar. Más información

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