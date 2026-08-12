Secciones

Es noticia
El Málaga CF se lleva el Costa del SolBochornoso final del Málaga CF-FulhamEclipse solar en MálagaMuere un trabajador en ToloxIncendio en NieblaBlanqueo del narcotráficoPrisión para el presunto homicida de MarbellaContadores de agua individuales
instagramlinkedin
El Málaga CF se hace con el Costa del Sol: el Fulham de Arbeloa se niega a jugar la tanda de penaltis

El Málaga CF se hace con el Costa del Sol: el Fulham de Arbeloa se niega a jugar la tanda de penaltis

Beatriz Tocón

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

El Málaga CF se hace con el Costa del Sol: el Fulham de Arbeloa se niega a jugar la tanda de penaltis

Beatriz Tocón

Beatriz Tocón

Añádenos en Google

El Málaga CF se llevado el trofeo después de que el Fulham se negara a disputar la tanda de penaltis. El partido terminó 2-2, pero el conjunto inglés no quiso lanzar las penas máximas porque, según alegó, no estaban contempladas en el contrato. El trofeo fue para el Málaga por incomparecencia del rival. Más información

Últimos vídeos

TEMAS

Tracking Pixel Contents