Beatriz Tocón

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El Málaga CF se hace con el Costa del Sol: el Fulham de Arbeloa se niega a jugar la tanda de penaltis

El Málaga CF se llevado el trofeo después de que el Fulham se negara a disputar la tanda de penaltis. El partido terminó 2-2, pero el conjunto inglés no quiso lanzar las penas máximas porque, según alegó, no estaban contempladas en el contrato. El trofeo fue para el Málaga por incomparecencia del rival. Más información