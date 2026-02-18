Secciones

Copa del Rey 2026: el Unicaja ya entrena en Valencia

Germán Caballero

El Unicaja aprovecha para realizar el primer entrenamiento en tierras valencianas tras su llegada al Hotel Primus Valencia, sede central de la ACB para los equipos que participan en la Copa del Rey. Aprovechando su llegada a la ciudad, el conjunto verde y morado se instaló en el hotel para comenzar su preparación, tras partir de Málaga esta mañana del miércoles. Más información

