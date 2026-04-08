Highlights del ALBA 85-88 Unicaja de cuartos de la BCL / Basketball Champions League

Highlights del ALBA 85-88 Unicaja de cuartos de la BCL

El Unicaja necesitó de 45 minutos de partido para sellar el base a una nueva Final Four de la Basketball Champions League. La victoria frente al Alba Berlín por 85-88 (74-74 en tiempo reglamentario) ya le clasifica para estar en Badalona junto al Rytas Vilnius. Analizamos, uno por uno, la actuación de los jugadores de Ibon Navarro. Más información