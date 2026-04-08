Secciones

Es noticia
CaixaForumInundación del polígono GuadalhorceRegreso AVE Madrid-MálagaLista electoral del PPLista del PSOETrump y NetanyahuEl tiempo en MálagaALBA-Unicaja
instagramlinkedin

Highlights del ALBA 85-88 Unicaja de cuartos de la BCL / Basketball Champions League

Highlights del ALBA 85-88 Unicaja de cuartos de la BCL

Basketball Champions League

RRSS WhatsAppCopiar URL

El Unicaja necesitó de 45 minutos de partido para sellar el base a una nueva Final Four de la Basketball Champions League. La victoria frente al Alba Berlín por 85-88 (74-74 en tiempo reglamentario) ya le clasifica para estar en Badalona junto al Rytas Vilnius. Analizamos, uno por uno, la actuación de los jugadores de Ibon Navarro. Más información

Últimos vídeos

TEMAS

Tracking Pixel Contents