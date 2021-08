El juzgado de Madrid desbloquea la entrega de 34 millones de euros a la aerolínea Plus Ultra. La instructora había paralizado el segundo tramo de los 53 millones que el Gobierno aprobó para el rescate de la aerolínea. Una ayuda que la juez consideró que no estaba justificada para "garantizar la viabilidad de la empresa". Ahora, otro magistrado, ha aprobado el recurso presentado por Plus Ultra, según el juez si la compañia no obtiene ese préstamo, estaría obligada a dejar de operar.