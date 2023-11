En un anuncio reciente, el Gobierno español ha confirmado un esperado aumento en las pensiones a partir del próximo año. Esta medida afectará positivamente a diversos grupos de jubilados, promoviendo una mejora sustancial en sus ingresos anuales.

Según las proyecciones gubernamentales, se estima un incremento del 4% en las pensiones a partir de enero de 2024, sujeto al índice de precios al consumidor al final del presente año. Esta actualización supondría un impacto considerable en la pensión mínima de jubilación, elevándola a aproximadamente 14.453 euros anuales, un aumento estimado en 926,2 euros al año, según cálculos de fuentes especializadas.

Sin embargo, este ajuste no se limita únicamente a las pensiones de jubilación contributivas, sino que también contempla mejoras en las pensiones no contributivas. En este sentido, se prevé un incremento anual de hasta 300 euros para un grupo específico de beneficiarios de pensiones no contributivas.

Las pensiones que recibirán una subida en 2024

Un aspecto particularmente destacado es el enfoque en las pensiones de viudedad. Las autoridades tienen como objetivo un aumento que oscile entre 300 y 500 euros a partir de 2024 para estas pensiones. Con base en el incremento del 4% establecido por el Gobierno, se espera que las pensiones de viudedad alcancen diferentes montos según las circunstancias: desde 942,13 euros para viudas con cargas familiares, hasta 617 euros para quienes sean menores de 60 años.

Además, se ha anunciado un complemento en la pensión de viudedad para abordar la brecha de género. Se estima que este complemento se incrementará en un 10% en 2024, lo que representaría un aumento de alrededor de 35 euros al mes o un total de 490 euros anuales para las pensiones de viudedad que cumplan con los criterios de la brecha de género.

Estas proyecciones del Gobierno español representan un avance significativo en el apoyo a los jubilados y beneficiarios de pensiones en el país. El incremento planeado busca abordar las necesidades económicas de diversos grupos de pensionistas, con especial atención a la protección de viudas y la reducción de la brecha de género en las prestaciones.

Se espera que estas medidas contribuyan a mejorar la calidad de vida de miles de personas mayores y sus familias, aunque seguirá siendo fundamental realizar un seguimiento cercano para asegurar la sostenibilidad a largo plazo del sistema de pensiones en España.