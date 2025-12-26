Ramses, el 'rey' de la Puerta de Alcalá, prepara la venta del local que acoge su cafetería con spa
El empresario 'rey' de la Puerta de Alcalá, Jorge Llovet, conocido como Ramses, dueño de restaurantes como Patio de Leones y hoteles como Casa Faraona, prepara la venta del local que aloja su última apertura, Six Armonies, una cafetería con spa especializada en el cuidado corporal. El hostelero debe hacer frente a un crédito de 2,2 millones de euros contraído para la compra del activo en la 'milla de oro' de Madrid, cuyo plazo venció el pasado mes de agosto. Más información
