Lucía Feijoo Viera

Trabajo plantea subir 37 euros el salario mínimo, hasta los 1.221 euros al mes

El Ministerio de Trabajo y Economía Social plantea a la patronal y a sindicatos, una subida del 3,1% del salario mínimo interprofesional (SMI) en 2026, que no tributaría el impuesto sobre la renta (IRPF). Esto supone un aumento de 37 euros al mes, hasta los 1.221 euros brutos mensuales o 17.094 euros anuales en 14 pagas. Los agentes sociales se han comprometido a estudiar la propuesta, según ha explicado en rueda de prensa este miércoles el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, que ha calificado el diálogo de "sincero y constructivo".