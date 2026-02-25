Europa Press

Iberdrola gana un 12% más en 2025 y alcanza la cifra récord de 6.285 millones

Iberdrola, la mayor eléctrica española, registró un beneficio neto de 6.285 millones de euros en 2025, un 12% más que el año anterior, con lo que la empresa firma un ejercicio récord, en el que destinó 14.460 millones de euros a inversiones. Según la información enviada este martes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Iberdrola alcanzó un ebitda (beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización) de 16.592 millones en 2025, un 1,5% menos que el año anterior, cuando fue de 16.847,7 millones. Más información