Agencia ATLAS / Foto: José Luis Roca

Yolanda Díaz responde a Trump: “España es un país soberano, no aceptamos chantajes ni lecciones”

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha enviado un mensaje directo a Donald Trumptras sus ataques y amenazas a España: “España es un país soberano y es un país de paz y tenemos legitimidad para decidir sobre nuestras vidas, nuestras políticas y nuestros derechos, por tanto, no aceptamos chantajes ni lecciones de nadie”. Más información