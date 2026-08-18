Redacción

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Juan Roig visita los establecimientos de Mercadona en Ceuta

El presidente de Mercadona, Juan Roig, ha viajado este martes hasta Ceuta, donde ha estado junto a los trabajadores de las dos tiendas ubicadas en la ciudad y donde ha podido conocer en primera persona cómo se está viviendo esta situación excepcional, según confirman fuentes de Mercadona a este diario.

Leer noticia completa aquí. Más información