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Juan Roig visita los establecimientos de Mercadona en Ceuta

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Redacción

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Juan Roig visita los establecimientos de Mercadona en Ceuta

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Ceuta
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El presidente de Mercadona, Juan Roig, ha viajado este martes hasta Ceuta, donde ha estado junto a los trabajadores de las dos tiendas ubicadas en la ciudad y donde ha podido conocer en primera persona cómo se está viviendo esta situación excepcional, según confirman fuentes de Mercadona a este diario.

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