Desde noviembre, Netflix tiene en su catálogo la docuserie sobre la reina de las recetas y el estilo de vida 'Soy Martha Stewart', y desde este martes, 4 de marzo, también incluye un nuevo programa de cocina de su digna sucesora: ni más ni menos que la duquesa de Montecito, Meghan Markle, que ha hecho coincidir este regreso a la pequeña pantalla con su vuelta también a Instagram (el 1 de enero subió un vídeo firmado por su marido, el príncipe Enrique, a la cuenta @meghan en el que se mojaba los pies en playa). Y no solo eso, la operación la ha completado relanzando hace unos días su marca de 'lifestyle', llamada 'As ever', con la que tiene intención de inundar el mercado con artículos para el hogar, alimentos en frascos, cosméticos, equipos de jardinería, accesorios para mascotas y demás.